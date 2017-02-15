Сегодня на рынке нашли подозрительные меха

Были обследованы 8 торговых точек на рынке.

Сегодня в рамках проведения информационно-аналитического наблюдения за качеством обслуживания населения в Липецке были обследованы 8 торговых объектов на территории одного из рынков.



В ходе информационно-аналитического наблюдения специалистами управления зафиксированы случаи нарушения Правил продажи отдельных видов товаров, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года № 55.



На нарушениях попались три индивидуальных предпринимателя: ИП Хоот Малани (нет информации о товаре: не указан производитель, страна происхождения, вид меха, цена, размер); ИП Сахиб Хан (нет информации о товаре: не указан производитель, страна происхождения, вид меха, цена, размер); ИП Дива Х.А. (нет информации о товаре: не указан производитель, страна происхождения, вид меха, цена, размер, отсутствует вывеска организации с указанием фирменного наименования, места нахождения, режима работы).



Материалы направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.