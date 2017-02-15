Под Липецком более 10 экипажей Су-35С, Су-34 и Су-24 отработали сложные элементы летной подготовки

Полеты проходили днем и ночью.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, в Липецкой области экипажи оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил отработали полеты с дозаправкой в воздухе. В ходе выполнения полетов более 10 экипажей новейших истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34 и Су-24М отработали наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары. Полеты проходили днем и ночью. Дозаправка в воздухе проходила на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78. В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно. Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.