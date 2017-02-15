Липчанам предлагали сомнительную детскую одежду

Бизнес-леди получила штраф.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении местной предпринимательницы к ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Среди товаров бизнес-леди нашлись и сомнительные единицы, происхождение которых даже сама женщина не смогла пояснить.



Как указано в решении, в магазине «Мир детства» в селе Добринка нашли товары без маркировки и подтверждения их безопасности. Сомнение вызвали четыре кружевных платья для девочек по 1 700 рублей, три трикотажных костюма по 900 рублей, футболка для девочки молочного цвета с изображением головы и рук мультипликационного героя стоимостью 300 рублей, летний костюм для мальчика по 650 рублей. Женщина не стала отрицать того, что торгует неизвестно чем, и указала, что уже сняла одежду из реализации.



Арбитражный суд Липецкой области своим решением признал вину бизнес-леди и назначил ей наказание в виде штрафа в 20 000 рублей, или почти вдвое больше стоимости всех сомнительных товаров.