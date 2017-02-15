Общество

3 минуты назад

В Липецке полностью закрыты на карантин уже 9 школ

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#карантин #ОРВИ #грипп
В Липецке полностью закрыты на карантин уже 9 школ

Ещё две пока не прислали документы, но тоже готовятся.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, в Липецке по причине гриппа и ОРВИ полностью приостановлены занятияв 9 школах: № 10, 12, 17, 49, 51, 54, 63, 66, 68. Ещё две школы готовятся к массовому карантину, но пока не прислали документы - полностью закрыть собираются школу №69, а в школе №70 уйдет на карантин всё среднее звено (на карантин распустят всех, кроме начальных классов). Кроме того, частичный карантин охватил около 200 классов 31 школы. В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (2)

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мама

39 секунд назад
20 школа. Из 33 присутствует в классе 13 детей. Что-то в списке этой школы нет.
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Ваше имя

1 минуту назад
С завтрашнего дня 18 школа закрыта
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