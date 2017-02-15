По фанфурикам провели 93 рейда

В продаже выявлено 172 флакона.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за период с 27 января по 15 февраля Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 93 проверочных мероприятия 93 предприятий розничной торговли, реализующие спиртосодержащую непищевую продукцию по выполнению Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Проверочные мероприятия проводятся при содействии органов внутренних дел и прокуратуры. В ходе проверок в продаже выявлено 172 флакона по 100 мл спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которых приостановлена постановлением (лосьоны «Менен», «Мен экспресс», одеколон «Тройной», «Русский лес», «Наташа») в АО «Тандер» в Воловском районе, Становлянском райпо, ИП Попов Н.С., ИП Подарин В.В. в Становлянском районе, ИП Куликова Л.П. в Грязинском районе, ИП Седых А.В. в Чаплыгинском районе, ИП Саватеева Н.В., ПО «Меркурий», ИП Хрипунков Е.Ф. в Задонском районе, ООО «Диан» в Елецком районе, ИП Новиков в Долгоруковском районе. Продукция, свободная продажа которой приостановлена, арестована. На должностные лица составлены протоколы по ст.14.2 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях». Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию спиртосодержащей непищевой продукции принять к исполнению постановление Главного государственного санитар­ного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции»: необходимо приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное употребление). Исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» остается на особом контроле Управления. Внеплановые проверки будут продолжены. В случае выявления в реализации (обороте) спиртосодержащей непищевой продукции просят незамедлительно направлять сообщения в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк ул. Гагарина д.60а, факс 8(4742) 27-73-43, телефон горячей линии 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23 для принятия мер реагирования.