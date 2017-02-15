Общество

21 минуту назад

Торговцев мехом в Липецке оштрафовали почти на четверть миллиона рублей

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#Торговля #мех #штрафы.
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Торговцев мехом в Липецке оштрафовали почти на четверть миллиона рублей

Кроме того, шубы и шапки конфисковали.

В 2016 году специалисты Роспотребнадзора проверили 11 хозяйствующих субъектов, реализующих изделия из натурального меха

Как сообщили в ведомстве, в 5 предприятиях, или 46% от общего количества проверенных, установлены нарушения в части маркировки меховых товаров контрольными (идентификационными) знаками. В отношении нарушителей были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 15.12 ч. 2 КоАП РФ. Судами вынесены решения о привлечении виновных к административной ответственности в виде наложения штрафа с конфискацией изделий из натурального меха на общую сумму 276 тыс. руб.

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#Торговля #мех #штрафы.
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