В Липецке назвали финалистов конкурса «Учитель года»

Впервые их шесть.

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Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, впервые за всю историю проведения городского профессионального конкурса «Учитель года» два конкурсанта набрали одинаковое количество баллов, и в финальную «пятерку» вошли шесть педагогов.Это учитель математики школы №59 Сергей Жбанов, учитель информатики и ИКТ школы №48 Владимир Зацепин, учитель географии лицея №44 Ольга Кондрахина, учитель изобразительного искусства школы №51 Ованес Минасян, учитель русского языка и литературы школы №18 Елена Пирогова, учитель русского языка и литературы гимназии №1 Ольга Тулаева.Теперь финалисты примут участие во втором этапе конкурса, который называется «Учитель – Мастер». Учителям предстоят два конкурсных испытания: «мастер-класс» и «педагогический совет». Мастер-классы педагоги будут проводить для старшеклассников школы №29 «Университетская». Критерии оценки конкурсного задания: актуальность и методическое обоснование, творческий подход и импровизация, исследовательская компетентность, коммуникативная культура, ценностные ориентиры и воспитательная направленность, информационная и языковая культура и др. Максимальное количество баллов – 100.В ходе проведения «педагогического совета» педагоги будут обсуждать актуальные проблемы, существующие в современной системе образования, предложат пути их решения и перспективы развития образования. Среди критериев оценки – понимание проблемы, убедительность и аргументация позиции, взаимодействие и коммуникационная культура, творческий подход и оригинальность суждений, информационная и языковая культура. Максимальное количество баллов – 50.На этом этапе начнут свою работу члены «детского жюри», в состав которого вошли учащиеся, достигшие значительных успехов в обучении.Финал конкурса состоится 17 февраля в школе №29 «Университетская». Начало конкурсных испытаний – 9:00.