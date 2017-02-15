Общество

сегодня, 13:10

Липецких заключенных накормят свининой на 3 млн рублей

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#Тендер #закупка #заказ
Липецких заключенных накормят свининой на 3 млн рублей

Охрана мигрантов-нелегалов обойдется дешевле.

Государственные ведомства Липецкой области, связанные с правоохранительной системой, произвели размещение нескольких заказов, связанных с содержанием преступников. Так, УФСИН позаботилось о питании своих подопечных, а УМВД — о наблюдении за нелегальными мигрантами. УФСИН России по Липецкой области в рамках государственного оборонного заказа решило пополнить запасы подведомственных учреждений мясом. Ведомству потребовало 16 000 кг замороженной свинины. Мясо придет на кухни в тушах и полутушах. Кило провизии оценили в 193 рубля. Хрюшек отечественного производства будут подавать заключенным колонии и арестантам СИЗО вплоть до конца года. Общая сумма затрат составила 3 088 000 рублей. Втрое меньше оценили услуги по охране и обеспечению общественного порядка территории Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Липецкой области. Круглосуточно с 1 марта по 1 июля там будут дежурить четверо охранников. Тендер с предложением в 943 642 рубля выиграл местный ЧОП.
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#Тендер #закупка #заказ

Комментарии (6)

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липа

30 минут назад
А дети в школах едят за свой счёт.... И что-то свининкой в школах и не пахнет....
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Лип48

35 минут назад
Да уж...давайте кормить маньяков, убийц, воров, педофилов.....зачем помогать старикам, детям? Наверное в детские сады мяса меньше закупают, чем тюремщикам закупили....
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Мари48

40 минут назад
Какую им свинину??? за что им??? лучше бы эти пошли на лечение тяжело больных детей, которые лежат беззащитные и ждут помощи!!! а мы уголовникам мяса на 3 млн.....где справедливость? куда смотрит правительство?
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русс

сегодня, 13:23
Давно умеет наш режим, одолевая хмурь и вялость, так щедро угодить чужим чтобы своим не доставалось. .................... В первую очередь государство должно думать о людях, что-то сделавших для страны, а всю шушеру снабжать по остаточному принципу.
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СС

55 минут назад
Город-48. Почему почему комментарии с этого сайта вы переводите и на новый сайт.А комментаоии с нового сайта на этот сай не переводите.Видимо дрессируете читателей,да?Приучаете к новому сайту.
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Матэ

сегодня, 13:20
Заключенных в России столько же,сколько в целом во всей Европе.
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