Липецких заключенных накормят свининой на 3 млн рублей

Охрана мигрантов-нелегалов обойдется дешевле.

Государственные ведомства Липецкой области, связанные с правоохранительной системой, произвели размещение нескольких заказов, связанных с содержанием преступников. Так, УФСИН позаботилось о питании своих подопечных, а УМВД — о наблюдении за нелегальными мигрантами. УФСИН России по Липецкой области в рамках государственного оборонного заказа решило пополнить запасы подведомственных учреждений мясом. Ведомству потребовало 16 000 кг замороженной свинины. Мясо придет на кухни в тушах и полутушах. Кило провизии оценили в 193 рубля. Хрюшек отечественного производства будут подавать заключенным колонии и арестантам СИЗО вплоть до конца года. Общая сумма затрат составила 3 088 000 рублей. Втрое меньше оценили услуги по охране и обеспечению общественного порядка территории Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Липецкой области. Круглосуточно с 1 марта по 1 июля там будут дежурить четверо охранников. Тендер с предложением в 943 642 рубля выиграл местный ЧОП.