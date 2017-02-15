Культура

сегодня, 13:07

Липчане мечтают о носороге

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#носорог #зоопарк #мечта
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Липчане мечтают о носороге

А им обещают какаду.

Среди липчан провели опрос на тему «Какого животного Вы хотели бы видеть в нашем зоопарке?». В исследовании мнений уже приняли участие 2392 человека, и 51% опрошенных или 1225 человек мечтают о носороге.

25% или 620 человек хотят видеть белого медведя, 10% или 251 человек — гепарда, 8% или 207 человек — ирбиса и 3% или 89 человек — какаду.

Но, как рассказал GOROD48 директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, носорог вряд ли когда-нибудь поселится в Липецке.

— В России носорог есть только в одном-единственном зоопарке — в Старом Осколе, — сообщил GOROD48 Александр Осипов. - Носорога два года назад привезли в Старый Оскол прямиком из Африки, и до сих пор не могут построить для него здание. Чтобы в липецком зоопарке появился носорог — надо расширять его площадь! Тоже и с белым медведем, ему нужен бассейн, хотя белого медведя мы, наверное, сможем принять, но тогда придётся продать своих бурых! Мы можем купить только какаду! Более скажу: мы, возможно, скоро её купим. Стоит какаду не дорого — 30-50 тысяч рублей.

Фото  pikabu.ru
5 200
#носорог #зоопарк #мечта
1

Комментарии (5)

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24 минуты назад
В Джуманджи пусть поиграют..
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21 минуту назад
а я бегемота хочу посмотреть
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21 минуту назад
а я бегемота хочу посмотреть
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21 минуту назад
а я бегемота хочу посмотреть
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21 минуту назад
а я бегемота хочу посмотреть
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