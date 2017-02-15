В Липецке новорожденного верблюжонка нарядили в фуфайку

Малыш появился на свет в Липецком зоопарке.

Как рассказал GOROD48 директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, в нашем зверинце родился верблюжонок. Малыш появился на свет 8 февраля, так что ему уже 7 дней, но кличку ему пока не дали.



От холодов новорожденного спасают, нарядив в человеческую фуфайку. Малыш с мамой находятся в сарае-верблюжатнике, а счастливого отца от них на всякий случай отселили, отправив в перегонку.



Сначала мама не кормила малыша, и его уже хотели перевести на искусственное вскармливание, но потом усилиями сотрудников зоопарка проблему удалось решили — теперь малыш на грудном вскармливании.



Также совсем недавно в зоопарке родилась обезьянка.