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сегодня, 12:57

В Липецке новорожденного верблюжонка нарядили в фуфайку

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#зоопарк #верблюжонок #фуфайка
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В Липецке новорожденного верблюжонка нарядили в фуфайку

Малыш появился на свет в Липецком зоопарке.

Как рассказал GOROD48 директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, в нашем зверинце родился верблюжонок. Малыш появился на свет 8 февраля, так что ему уже 7 дней, но кличку ему пока не дали.

От холодов новорожденного спасают, нарядив в человеческую фуфайку. Малыш с мамой находятся в сарае-верблюжатнике, а счастливого отца от них на всякий случай отселили, отправив в перегонку.

Сначала мама не кормила малыша, и его уже хотели перевести на искусственное вскармливание, но потом усилиями сотрудников зоопарка проблему удалось решили — теперь малыш на грудном вскармливании.

Также совсем недавно в зоопарке родилась обезьянка.
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#зоопарк #верблюжонок #фуфайка
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Комментарии (2)

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ужас

сегодня, 13:23
жуть но что за слово фуфайка,телогрейка тогда уже
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Верблюд

сегодня, 13:16
Я не говорил, что я - счастливый отец
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