Общество
33 минуты назад
Петр Порошенко был в Липецке всего один раз
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А решение о закрытии его фабрики принимало руководство "Рошен", но не управляющий траст.
Решение закрыть Липецкую кондитерскую фабрику принимал менеджмент корпорации Roshen, а не траст, в управлении которого находится компания, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.
"Я уведомил траст о закрытии фабрики и все. Это было решение менеджмента", - сказал он.
По словам В.Москалевского, также решением менеджмента было 20 лет тому назад начать бизнес в России.
"Запуск Липецкой фабрики всегда был инициативой менеджмента. Порошенко был там всего один раз в жизни – 4 февраля 2014 года - и то, только потому, что он мне лично обещал туда приехать. Производство наших конфет никогда не было связано с политической карьерой Петра Алексеевича", - отметил президент корпорации.
Он также уточнил, что ранее Roshen также рассматривал возможность приобретения фабрики в Орле, но выбор был сделан в пользу Липецка.
По мнению руководителя компании, причины закрытия фабрики в России – не только экономические, но и политические.
По прогнозам Москалевского, с 1 апреля фабрика прекратит производить продукцию, и приблизительно до 1 июня завершит ее реализацию. Логистический центр в России также прекратит работу.
Как сообщалось ранее, Roshen объявил о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. Около 700 человек были уведомлены о предстоящем увольнении.
Между тем, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Липецкой области рассматриваются четыре дела по проверкам АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", два - по ООО "Рошен".
"Я уведомил траст о закрытии фабрики и все. Это было решение менеджмента", - сказал он.
По словам В.Москалевского, также решением менеджмента было 20 лет тому назад начать бизнес в России.
"Запуск Липецкой фабрики всегда был инициативой менеджмента. Порошенко был там всего один раз в жизни – 4 февраля 2014 года - и то, только потому, что он мне лично обещал туда приехать. Производство наших конфет никогда не было связано с политической карьерой Петра Алексеевича", - отметил президент корпорации.
Он также уточнил, что ранее Roshen также рассматривал возможность приобретения фабрики в Орле, но выбор был сделан в пользу Липецка.
По мнению руководителя компании, причины закрытия фабрики в России – не только экономические, но и политические.
По прогнозам Москалевского, с 1 апреля фабрика прекратит производить продукцию, и приблизительно до 1 июня завершит ее реализацию. Логистический центр в России также прекратит работу.
Как сообщалось ранее, Roshen объявил о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. Около 700 человек были уведомлены о предстоящем увольнении.
Между тем, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Липецкой области рассматриваются четыре дела по проверкам АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", два - по ООО "Рошен".
7 237
не пат
Азбука
Ты меня сначала выбери в книжном магазине вместо плейбоя!
4
его ольга петровна в баньке то по ягодичкам веничком так отшлёпала, так отшлёпала, а потом и горилочку всю усадили под мяско кабанчика
Липчанин ( не хохол).
Донбасс
розовая бандера
Боцман