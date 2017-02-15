Петр Порошенко был в Липецке всего один раз

А решение о закрытии его фабрики принимало руководство "Рошен", но не управляющий траст.

Решение закрыть Липецкую кондитерскую фабрику принимал менеджмент корпорации Roshen, а не траст, в управлении которого находится компания, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.



"Я уведомил траст о закрытии фабрики и все. Это было решение менеджмента", - сказал он.



По словам В.Москалевского, также решением менеджмента было 20 лет тому назад начать бизнес в России.



"Запуск Липецкой фабрики всегда был инициативой менеджмента. Порошенко был там всего один раз в жизни – 4 февраля 2014 года - и то, только потому, что он мне лично обещал туда приехать. Производство наших конфет никогда не было связано с политической карьерой Петра Алексеевича", - отметил президент корпорации.



Он также уточнил, что ранее Roshen также рассматривал возможность приобретения фабрики в Орле, но выбор был сделан в пользу Липецка.



По мнению руководителя компании, причины закрытия фабрики в России – не только экономические, но и политические.



По прогнозам Москалевского, с 1 апреля фабрика прекратит производить продукцию, и приблизительно до 1 июня завершит ее реализацию. Логистический центр в России также прекратит работу.



Как сообщалось ранее, Roshen объявил о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. Около 700 человек были уведомлены о предстоящем увольнении.



Между тем, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Липецкой области рассматриваются четыре дела по проверкам АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", два - по ООО "Рошен".