Общество

33 минуты назад

Петр Порошенко был в Липецке всего один раз

7 237
#Порошенко #Рошен #
Петр Порошенко был в Липецке всего один раз

А решение о закрытии его фабрики принимало руководство "Рошен", но не управляющий траст.

Решение закрыть Липецкую кондитерскую фабрику принимал менеджмент корпорации Roshen, а не траст, в управлении которого находится компания, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

"Я уведомил траст о закрытии фабрики и все. Это было решение менеджмента", - сказал он.

По словам В.Москалевского, также решением менеджмента было 20 лет тому назад начать бизнес в России.

"Запуск Липецкой фабрики всегда был инициативой менеджмента. Порошенко был там всего один раз в жизни – 4 февраля 2014 года - и то, только потому, что он мне лично обещал туда приехать. Производство наших конфет никогда не было связано с политической карьерой Петра Алексеевича", - отметил президент корпорации.

Он также уточнил, что ранее Roshen также рассматривал возможность приобретения фабрики в Орле, но выбор был сделан в пользу Липецка.

По мнению руководителя компании, причины закрытия фабрики в России – не только экономические, но и политические.

По прогнозам Москалевского, с 1 апреля фабрика прекратит производить продукцию, и приблизительно до 1 июня завершит ее реализацию. Логистический центр в России также прекратит работу.

Как сообщалось ранее, Roshen объявил о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. Около 700 человек были уведомлены о предстоящем увольнении.

Между тем, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Липецкой области рассматриваются четыре дела по проверкам АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", два - по ООО "Рошен".
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#Порошенко #Рошен #

Комментарии (7)

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не пат

7 минут назад
да он уже и забыл про эту фабрику давно \\все дела прокручивают далеко другие лица не столь приближенные.
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Азбука

1 минуту назад
Липчанин ( не хохол).,
Ты меня сначала выбери в книжном магазине вместо плейбоя!
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4

3 минуты назад
Донбасс,
его ольга петровна в баньке то по ягодичкам веничком так отшлёпала, так отшлёпала, а потом и горилочку всю усадили под мяско кабанчика
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Липчанин ( не хохол).

3 минуты назад
Давайте выберим Порашенко губернатором ! В место нашего вора и дела пойдут в гору . Зарплата менимальная 50 000 и без виз в Европу .
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Донбасс

7 минут назад
Был Парашенко тут,а чего не шлёпнули?)
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розовая бандера

12 минут назад
Какая может быть работа фабрики? Кровавый кондитер объявил России войну!
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Боцман

21 минуту назад
Потросёнок Хунтик.
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