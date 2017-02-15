Смерть 25-летнего контрактника остается загадкой

Во время вскрытия тела причины гибели военнослужащего не были обнаружены.

Сегодня судмедэксперты провели вскрытие тела 25-летнего контрактника, чей труп был обнаружен накануне в Липецке.

Как стало известно GOROD48, причины смерти мужчины в ходе вскрытия определены не были. Окончательный ответ на вопрос, что привело к гибели военнослужащего дадут лабораторные исследования тканей умершего.

Напомним, что тело 25-летнего военнослужащего обнаружила 14 февраля в общежитии военного городка его невеста. Видимых признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Проверку по факту гибели контрактника проводит СУ СК РФ по Липецкой области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели военнослужащего.