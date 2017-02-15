Спорт

43 минуты назад

Липецкая прыгунья в высоту уступила только чемпионке мира

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#Легкая атлетика #Кристина Королева #Денис Огарков
Липецкая прыгунья в высоту уступила только чемпионке мира

А ппринтеру Денису Огаркову до медали не хватило лишь нескольких сотых секунды.

Кристина Королева, представлявшая Липецк, завоевала «серебряную» медаль традиционного Мемориала Заслуженного тренера СССР по легкой атлетике Виктора Алексеева, прошедшего в Санкт-Петербурге и входящего в зимний тур ВФЛА.

Наша прыгунья в высоту с первых попыток покорила 175, 180, 184, 186, 188, 190 сантиметров, после чего отважилась попробовать улучшить личный рекорд. У Кристины он равен 191 сантиметру, она же установила планку на 192, однако потерпела неудачу.

Впрочем, независимо от результата последнего прыжка Королева становилась второй. Победительницей стала чемпионка мира Марина Кучина (Москва/Кабардино-Балкария), показавшая результат 196 сантиметров. Третье место заняла питерская прыгунья Татьяна Ермаченкова – 186 сантиметров.

Претендовал на медаль в забеге на 60 метров и липчанин Денис Огарков, параллельно выступающий за наш регион и Брянскую область. Чемпион России-2016 на дистанциях 100 и 200 метров в коротком спринте показал третий результат в предварительном забеге – 6,78. В финале Огарков пробежал на одну сотую секунды медленнее – 6,798, и в результате остался на 5-м месте. Победителем стал Дмитрий Шкуропатов из Питера - 6,707, который опередил «серебряного» призера своего земляка Кирилла Чернухина лишь по показателям фотофиниша на две сотые секунды.

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#Легкая атлетика #Кристина Королева #Денис Огарков

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