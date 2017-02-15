Общество
55 минут назад
В Национальном рейтинге рождаемости Липецкая область на 58 месте
Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости.
Согласно рейтингу лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области, сообщает Общественная палата РФ.
Липецкая область - на 58 месте из 85 регионов.
В десятку лидеров вошли Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.
Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями —Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.
Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.
Как выяснилось, наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень соцкомфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне.
Интересно, что лишь в четырех регионах (5%) соотношение на одну женщину — трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах (19%), и в 65 субъектах РФ (76%) — по одному.
Как сообщал GOROD48. в 2016 году (с января по декабрь) в регионе родилось 13,1 тысяч человек, что на 3 меньше чем годом ранее. Среди родившихся - 153 пары близнецов, 6 троен и одна четверня.
Липецкая область - на 58 месте из 85 регионов.
В десятку лидеров вошли Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.
Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями —Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.
Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.
Как выяснилось, наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень соцкомфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне.
Интересно, что лишь в четырех регионах (5%) соотношение на одну женщину — трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах (19%), и в 65 субъектах РФ (76%) — по одному.
Как сообщал GOROD48. в 2016 году (с января по декабрь) в регионе родилось 13,1 тысяч человек, что на 3 меньше чем годом ранее. Среди родившихся - 153 пары близнецов, 6 троен и одна четверня.
Боцман