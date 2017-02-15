На Масленицу в Липецке устроят флешмоб

Обещают молодецкие забавы, «Девичьи потешки» и «Весёлый перепляс» .

Парк Победы Липецка обнародовал программу празднования Широкой Масленицы. 26 февраля липчан там ждут с 10.00 до 17.00.



На 10.00 запланировано открытие парка, ярмарочных рядов и выставки экспонатов конкурса «Масленичная красавица» у главной сцены парка.



В 11.00 состоится открытие народного гулянья «Широкая Масленица», на главной сцене парка начнётся праздничная программа с участием артистов города, на площадке у центральной аллеи состоится выступление липецкого муниципального духового оркестра «Там, в саду играет духовой оркестр». На площадке у сцены будет идти конкурсно-игровая программа «Семейный разгуляй», работать фото-зона.



В 12.00 на площадке у главной сцены начнётся конкурсно-игровая программа «Девичьи потешки», у площадки напротив кассы — молодецкие забавы «Богатырская сила», на площадке у центральной аллеи — звонкие посиделки «Играй, гармонь!», там же - «Каша из топора в Масленицу на ура».



В 13.00 в спортгородке презентуют программу любительского объединения по здоровому образу жизни.



В 14.00 на площадке у главной сцены парка начнутся состязания на ледяном столбе.



В 16.00 — сожжение чучела и большой флешмоб с участием зрителей и артистов, а так же народная дискотека «Весёлый перепляс» у главной сцены парка.