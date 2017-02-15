Избитая сыном женщина два дня пролежала дома и умерла в больнице

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 31 октября 2016 года в селе Хлевное пьяный обвиняемый жестоко избил свою 52-летнюю мать. Два дня женщина находилась дома в бессознательном состоянии. За медицинской помощью обратился коллега потерпевшей, пришедший узнать причину её отсутствия на рабочем месте. Женщина была госпитализирована в районную больницу, где, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, её смерть наступила в результате множественных травм, в том числе черепно-мозговой, и переломов ребер.

Обвиняемый был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела он признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.