Происшествия

52 минуты назад

Избитая сыном женщина два дня пролежала дома и умерла в больнице

5 928
#убийство
Избитая сыном женщина два дня пролежала дома и умерла в больнице

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 31 октября 2016 года в селе Хлевное пьяный обвиняемый жестоко избил свою 52-летнюю мать. Два дня женщина находилась дома в бессознательном состоянии. За медицинской помощью обратился коллега потерпевшей, пришедший узнать причину её отсутствия на рабочем месте. Женщина была госпитализирована в районную больницу, где, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, её смерть наступила в результате множественных травм, в том числе черепно-мозговой, и переломов ребер.

Обвиняемый был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела он признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


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#убийство

Комментарии (6)

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Олег

3 минуты назад
Недоумки...Лучше уж вообще без детей, чем с такими выродками.
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добрый ээх

10 минут назад
плохо закончит это человеко подобное существо и скорее всего на зоне и уйдет в мир не бытия ...
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косой

11 минут назад
мы яго ждем на зоне попа молодая вай целка
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верно

15 минут назад
То что благодаря спиртному большинство уголовных дел заводится - правда. Мало врожденных дегенератов способных осознанно на убийство или подобную жестокость. Все это приобретенное. Все мозги иссушили своим бухлом и наркотой.
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Мой комментарий

23 минуты назад
Всё зло от водки, как надо себя ненавидеть что бы её пить!
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Юристка Лэся

33 минуты назад
Все 15 лет этому уроду, лишить свободы и без подогрева.
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