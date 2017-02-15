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Участник международных выставок привезет свои картины в Липецк

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#выставка #пейзаж #Аносов
Участник международных выставок привезет свои картины в Липецк

Юрий Аносов считается мастером пейзажа.

С 16 февраля по 6 марта в областном Центре культуры, народного творчества и кино будет развернута персональная выставка елецкого живописца, члена Московского объединения художников Международного художественного фондам Юрия Аносова «Прекрасен жизни каждый миг…»

Как сообщили в Центре, экспозиции будет представлено около 40 живописных полотен художника. Это пейзажи и натюрморты, выполненные в технике импрессионизма.

Юрий Аносов родился в 1957 году в Московской области, но его жизнь неразрывно связана с древним городом Ельцом Липецкой области. Врожденная тяга к живописи привела его уже в зрелые годы в мастерскую московского художника Павла Блуднова, под влиянием которого раскрылся яркий талант Юрия Аносова.

На счету у художника более двадцати персональных выставок в городах Острогожск, Елец, Москва, Липецк. В 2010 году он участвовал в Международном конкурсе живописи, посвященном 140-летию со дня рождения И.А. Бунина, где занял второе место в номинации «Пейзажная живопись» и был награжден поездкой в Стокгольм. В 2011 году был участником XVIII Международного пленэра «Черногория-2011», где был награжден памятным дипломом Международного фонда «Культурное достояние».

Работы художника хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

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#выставка #пейзаж #Аносов

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