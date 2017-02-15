Для елецких детей провели пластилиновый мастер-класс

В Липецкой области проходит проект «Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья», который стал победителем в областном публичном конкурсе «Молодежный проект».

Инициативная группа штаба добровольцев города Ельца «Пространство Добра» и Волонтеры Победы провели мастер-класс по пластилиновой живописи для воспитанников Елецкой школе – интернате VIII вида №5.



Вначале ребят познакомили с историей происхождения пластилина, когда он появился, и где используется. Потом плавно перешли к техникам пластилиновой живописи. Освоили технику плоскостной картины, сообщает сообщество "Молодежь Ельца".