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Для елецких детей провели пластилиновый мастер-класс

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#мастер-класс #пластилин #
Для елецких детей провели пластилиновый мастер-класс

В Липецкой области проходит проект «Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья», который стал победителем в областном публичном конкурсе «Молодежный проект».

Инициативная группа штаба добровольцев города Ельца «Пространство Добра» и Волонтеры Победы провели мастер-класс по пластилиновой живописи для воспитанников Елецкой школе – интернате VIII вида №5.

Вначале ребят познакомили с историей происхождения пластилина, когда он появился, и где используется. Потом плавно перешли к техникам пластилиновой живописи. Освоили технику плоскостной картины, сообщает сообщество "Молодежь Ельца".
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#мастер-класс #пластилин #

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