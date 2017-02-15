На Масленицу в Липецке пройдёт парад

В Липецке выберут «Масленичную красавицу».

В парке Победы пройдёт конкурс на самую большую масленичную куклу «Масленичная красавица».



Как сообщает администрация парка, конкурса направлен на повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках, а к участию приглашаются учреждения, организации, семьи, творческие объединения, жители города. То есть участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.). Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, также не ограничивается.



Высота куклы должна быть не менее 1 метра. В этом году, чем выше масленичная кукла, тем ценнее награда. Допускается использование для изготовления куклы любых экологически чистых и безопасныхматериалов, не представляющих опасности для людей и окружающей среды. (при выборе материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены для осмотра в городском парке культуры и отдыха под открытым небом).



Не допускаются к конкурсу работы, в составе которых есть жидкие, токсичные, взрывоопасные материалы. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для установки куклы в снежном сугробе или тяжёлое основание со специальной опорой для установки на земле или асфальте или т.п. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) или организации,и наименования работы.



Основные критерии оценки красавиц - мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей, верность традициям в изготовлении масленичной куклы, оригинальность и яркая самобытность, соответствие образа и темы, необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей, эстетичность изделия.



Заявки и работы в «Парке Победы» Липецка принимают до 23 февраля включительно. Выставка конкурсных работ будет проходить на территории «Парка Победы» Липецка 26 февраля в течении праздника народное гулянье «Широкая Масленица».

Парад участников конкурса с их работами, а так же награждение победителей конкурса состоится на главной сцене «Парка Победы» 26 февраля.



Конкурс проводится по двум номинациям: традиционная масленичная кукла; современная масленичная кукла.

Всех участников конкурса на самую большую масленичную куклу «Масленичная красавица» наградят почётной грамотой участника конкурса, а три лучшие работы будут отмечены дипломами победителей и ценными призами.

