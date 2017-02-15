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В Липецке проводят конкурс молодых авторов

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#Конкурс #стихи
В Липецке проводят конкурс молодых авторов

Начинающим писателям обещают громкий «Первый шаг».

Открытый литературный конкурс «Первый шаг» объявил дом детского творчества «Городской» в Липецке. Претендентами на победу могут стать молодые авторы, сообщили GOROD48 в учреждении дополнительного образования.

«Первый шаг» могут сделать считающие себя талантливыми молодые авторы в возрасте до 25 лет. От них ждут работ объемом до 60 000 печатных знаков. К рассмотрению принимаются только прозаические литературно-художественные произведения. Поэзия, публицистика и журналистика, а также тексты на иностранном языке, не рассматриваются. Свои работы стоит присылать исключительно в электронном варианте на электронную же почту perviy_schag@mail.ru.

В мае после сбора заявок стартует интернет-голосование, по итогам которого будет вручен специальный приз. А вот самую-самую работу все же выберет жюри «Первого шага». Победителю конкурса обещают публикации в лучших литературно-художественных журналах России.
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#Конкурс #стихи

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