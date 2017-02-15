Липчане провели онлайн-встречу с вологжанами

В областной юношеской библиотеке состоялась встреча читателей Липецка и Вологды в рамках экологического онлайн-проекта «ЭкоQUEST». Тема первой онлайн-встречи – «Заповедные места родного края».

Ведущая встречи отметила, что Липецкая и Вологодская области богаты заповедниками и охраняемыми природными территориями. Это знак того, что наши жители умеют беречь природу родного края. Первое слово взяли гости. Ребята из волонтёрского эколого-краеведческого отряда «Инициатива» Ермаковской школы Вологодского района познакомили липчан со своей областью, богатой лесами, реками и озерами. На территории Вологодского края есть один заповедник, один национальный парк и 197 охраняемых территорий. Слайд-фильм, подготовленный вологжанами, наглядно показал сверстникам из Липецка, какую большую и интересную работу ведет эколого-краеведческий отряд «Инициатива», девизом которого стали слова «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги природе!». Основная цель всех акций и мероприятий, проводимых ребятами, привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и повысить экологическую культуру граждан. Затем сверстники из Вологды провели виртуальную экскурсию по Дарвинскому государственному природному биосферному заповеднику. Свой рассказ вологодские школьники завершили поэтическим подарком липчанам – в их исполнении прозвучало стихотворение Н. Рубцова «Доволен я…», малая родина которого Вологодская земля. Школьники из экологического центра «ЭкоСфера» Липецка рассказали о трех заповедных местах своего края – Воронежском государственном заповеднике, Добровском ландшафтном заказнике и уникальном Дендрологическом парке Лесостепной опытно-селекционной станции в Становлянском районе. Участники встречи посмотрели видеоролик, посвященный красотам липецкой природы. Затем юные экологи из Липецка и Вологды ответили на вопросы онлай-викторины по заявленной теме. Вологодские коллеги в заключение встречи выразили желание побывать в Липецком крае. Энтузиасты в деле сохранения родной природы будут ждать новой встречи в марте. «ЭкоQUEST» – это совместный онлайн-проект Липецкой областной юношеской библиотеки и Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, в котором примут участие вологодские и липецкие школьники.