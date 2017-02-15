На Соколе провели экологический квест

Сотрудники библиотеки «Сокольская» приняли участие в организации и проведении экологического квеста, посвящённого Году экологии в России, который прошел в ДК «Сокол».

Учащихся школы № 28 и лицея № 3 пригласили на спектакль «По зелёным тропинкам планеты». Однако попасть в зрительный зал оказалось не так просто! Гостям предлагалось преодолеть немало препятствий, чтобы стать зрителями представления. Нужно было пройти семь станций, ответить на множество трудных вопросов, посвященных теме экологии. Библиотека «Сокольская» организовала работу станции под названием «Экологическая игротека», где участники квеста должны были ответить на вопросы викторины о природе, животных и растениях, нуждающихся в нашей защите. На другой станции, в зале отраслевой литературы библиотеки, располагался караоке-клуб. Ребята с удовольствием пели хором любимые песни из знакомых фильмов. Команда, успешно справившаяся с заданием, получала жетон в виде капельки. И только набрав нужное количество капелек, можно было занять место в зале! Квест оказался очень познавательным и интересным. Именно такие акции способны привлечь внимание подрастающего поколения к важным проблемам, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.