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Творческий вечер, посвященный детской писательнице Агнии Барто, прошел в библиотеке

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#книги #библиотека #
Творческий вечер, посвященный детской писательнице Агнии Барто, прошел в библиотеке

Второклассники школы № 6 вместе с библиотекарем отправились в увлекательное путешествие «С книгой по дорогам Детства».

Это путешествие библиотечно-информационный центр «Рудничный» приурочил ко дню рождения любимой детской писательницы Агнии Львовны Барто. Ребята с интересом открывали для себя интересные факты жизни и творчества Агнии Львовны.

Они с удовольствием отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворд, посмеялись над проказами любимого героя Алёши Птицына, читали стихи из сборника «Игрушки». Завершая литературное путешествие, все вместе спели песенку «Любитель-рыболов» на стихи Агнии Барто. А еще библиотека подарила школьникам книги липецкой писательницы Ларисы Шевченко – ведь встреча в «Рудничном» проходила как раз в Международный день книгодарения, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
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#книги #библиотека #

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