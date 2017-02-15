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Полковник-интернационалист пришел в гости к школьникам
Детской библиотеке библиотечно-информационного центра им. Евгения Смургиса началась встреча с полковником, заслуженным военным лётчиком СССР, воином-интернационалистом, кавалером ордена Красной Звезды Владимиром Николаевичем Кураленей.
Но больше всего вопросов было об участии гостя в афганской войне. Ребята долго не отпускали Владимира Николаевича. Встреча, состоявшаяся накануне Дня вывода советских войск из Афганистана, получилась очень тёплой и интересной, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.