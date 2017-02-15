Общество

2 минуты назад

Полковник-интернационалист пришел в гости к школьникам

#афганская война #
Полковник-интернационалист пришел в гости к школьникам

Детской библиотеке библиотечно-информационного центра им. Евгения Смургиса началась встреча с полковником, заслуженным военным лётчиком СССР, воином-интернационалистом, кавалером ордена Красной Звезды Владимиром Николаевичем Кураленей.

Пятиклассники  школы № 49 очень ждали этого события и, конечно же, готовились. Их интересовало буквально всё,   так что вопросов было  множество. И про первый прыжок с парашютом,  и про то, почему именно в лётное училище решил пойти  Владимир Николаевич в юности. И конечно же, школьников интересовала каждая медаль полковника.

Но больше всего вопросов было об участии гостя в афганской войне. Ребята долго не отпускали Владимира Николаевича. Встреча, состоявшаяся накануне Дня вывода советских войск из Афганистана, получилась очень тёплой и интересной, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
#афганская война #

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