Полковник-интернационалист пришел в гости к школьникам

Детской библиотеке библиотечно-информационного центра им. Евгения Смургиса началась встреча с полковником, заслуженным военным лётчиком СССР, воином-интернационалистом, кавалером ордена Красной Звезды Владимиром Николаевичем Кураленей.

Пятиклассники школы № 49 очень ждали этого события и, конечно же, готовились. Их интересовало буквально всё, так что вопросов было множество. И про первый прыжок с парашютом, и про то, почему именно в лётное училище решил пойти Владимир Николаевич в юности. И конечно же, школьников интересовала каждая медаль полковника.



Но больше всего вопросов было об участии гостя в афганской войне. Ребята долго не отпускали Владимира Николаевича. Встреча, состоявшаяся накануне Дня вывода советских войск из Афганистана, получилась очень тёплой и интересной, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.