Общество

1 минуту назад

Липчане увидят красоты региона на выставке

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#Выставка #фото #заповедник
Липчане увидят красоты региона на выставке

Будут представлены снимки из заповедников.

21 февраля в региональном краеведческом музее откроется выставка «Особо охраняемые природные территории Липецкой области», сообщает агентство лесного хозяйства России. На выставке будет представлено все многообразие уникальных охраняемых природных объектов родного края.

Особое внимание в экспозиции уделено первому заповеднику Центрального Черноземья «Галичья гора», Воронежскому государственному природному биосферному заповеднику имени В.М. Пескова, который в 2017 году отмечает 100-летие, и заказникам. Материалы, посвященные заповедникам и дендрологическому парку федерального значения «Лесостепная опытно-селекционная станция», рассказывают не только о сегодняшнем состоянии, но и об истории этих организаций.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это уникальные природные объекты, нуждающиеся в изучении и охране. В липецком крае самая первая, особо охраняемая природная территория появилась в 1925 году. Это был заповедник – «Галичья гора», созданный для сохранения и изучения уникальной флоры и характерных лесостепных сообществ.

В настоящее время система ООПТ Липецкой области включает 152 объекта: два заповедника, 17 заказников, один дендрологический парк федерального значения и 132 памятника природы. Среди них - лесные массивы, ковыльные степи, чистые реки, глубокие озера, таинственные болота, могучие и древние известняковые скалы, старинные парки. Выставка в краеведческом музее продлится до середины апреля.
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#Выставка #фото #заповедник

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