К акции «Покормите птиц!» подключились геронтолигические центры и психоневрологические интернаты

Кормушки для птиц они делают своими руками.

В нынешнюю холодную и снежную зиму региональная экологическая акция «Покормите птиц!» особенно актуальна. Её поддержали как юные подопечные соцзащиты, так и представители старшего поколения, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.



Так, проживающие в Введенском геронтологическом центре вдохновились примером сотрудников центра социальной защиты населения по Задонскому району. Последние развесили почти тысячу кормушек для птиц возле домов своих подопечных. Подопечные Введенского центра решили не отставать в добром деле от своих земляков и изготовили птичьи кормушки с помощью специалистов хозяйственной службы центра. А затем вместе с инструктором по трудотерапии Надеждой Поповой развесили их на территории учреждения.



Два десятка кормушек, изготовленных своими руками, разместили на территории своего учреждения подопечные Задонского психоневрологического интерната.



Проживающие в Александровском психоневрологическом интернате также организовали регулярную подкормку птиц. Кормушки они изготовили под руководством сотрудников социально-реабилитационного отделения.



Не остались в стороне от акции и сотрудники территориальных центров. Специалисты центров социальной защиты по городу Ельцу, Становлянскому, Липецкому району и других учреждений купили корм, сделали и развесили кормушки у домов подопечных. И птицам хорошо, и пожилым людям радость.