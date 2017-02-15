Лекции об экологии проводят соцработники

Конкурс рисунков «Экология глазами детей» провели специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье центра социальной защиты населения по Данковскому району. Его участниками стали первоклассники школы № 2 Данкова.

Вначале дети познакомились с понятием «экология», с помощью взрослых обсудили проблемы загрязнения нашей планеты. В игровой форме ребята определили, какие поступки человека вредят природе, а какие помогают сделать окружающую среду чище. В заключение школьники нарисовали рисунки, отразив в них свои представления о проблемах экологии, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.