Липецкие дети почтили память своих сверстников-антифашистов

14 февраля учащиеся 2-х и 3-х классов школы №4 побывали на уроке мужества, посвящённом Дню памяти юного героя-антифашиста.

Работник детской областной библиотеки рассказала ребятам о том, как жили, боролись и погибали во имя свободы и независимости дети и подростки во времена Великой Отечественной войны. Школьникам назвали имена земляков, чей подвиг навеки останется в памяти поколений. С большим интересом слушала детвора рассказ о мальчишках и девчонках, их ровесниках, которые не играли в войну, а жили по её суровым законам. Посмотрев видеопрезентацию «Повзрослели они до поры…», юные читатели узнали имена и фамилии своих сверстников, погибших на полях сражений, — о подвигах Лени Голикова, Зины Портновой, Марата Казея, Вали Котика и многих других. К мероприятию была оформлена книжная выставка, посвящённая маленьким патриотам, у которой был проведён обзор книг: «Сын полка» В. Катаева, «Иван» В. Богомолова, «Дети войны» А. Суховой, «Партизанка Лара» Н. Надеждиной и других. Завершилось мероприятие экскурсией по библиотеке.