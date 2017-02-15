В Липецке отметят День родного языка

Международный день родного языка отмечается 21 февраля.

21 февраля 2017 года в 13:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится вечер, посвященный Международному дню родного языка.



Как сообщает музей, цель мероприятия - донести подрастающему поколению идею о необходимости сохранить русский язык, защитить его чистоту, самобытность и красоту, а также сформировать бережное отношение к родному языку.



Международный день родного языка учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.



Язык является наиболее мощным инструментом сохранения и развития мирового культурного наследия. Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных традиций во всем мире.



Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призвала страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся на грани исчезновения.



В программе вечера беседы об истории языка, театрализованные представления, конкурс чтецов, музыкальные номера. Мероприятие будет организовано научными сотрудниками отдела фондов, в нем примут участие другие сотрудники музея и ученики 9 школы Липецка. Приглашаются учащиеся и студенты.