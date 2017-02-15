В Липецке вспомнят Валерия Ободзинского

Его песни прозвучат в Городском дворце молодёжи.

Как сообщает департамент культуры Липецка, 19 февраля в Городском дворце молодёжи "Октябрь" состоится концерт «Эти глаза напротив», посвященный памяти Валерия Ободзинского. Как сообщают организаторы на концерте будут звучать самые известные и любимые песни Валерия Ободзинского: “Восточная песня”,“Листопад”, «Вечная весна”,“Мелодия”, “Карнавал”, “Налетели вдруг дожди...”, “Синеокая бездна”, “Белые крылья”, “Что-то случилось” и другие.