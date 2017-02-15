Общество
44 минуты назад
В Липецке забраковали просроченные плюшки и лаваш
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В городе продолжают находить просрочку.
Накануне в ходе информационно-аналитического наблюдения в магазине на улице Шерстобитова в Липецке выявлены факты несоблюдения Правил продажи отдельных видов товаров №55.
Так, в продаже были хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности, а именно: плюшка сдобная (дата изготовления 09.02.2017г., срок годности 5 суток) и лаваш армянский тонкий (дата изготовления 09.02.2017г., срок годности 5 суток).
Также отсутствовали ценники на некоторые виды продовольственных товаров (сельдь, сыр, виноград белый, консервы - икра трески). А минеральная вода, пиво в торговом зале реализовывались в таре и в оберточных упаковках производителя.
Продукция с истекшим сроком годности снята с продажи, материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.
Так, в продаже были хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности, а именно: плюшка сдобная (дата изготовления 09.02.2017г., срок годности 5 суток) и лаваш армянский тонкий (дата изготовления 09.02.2017г., срок годности 5 суток).
Также отсутствовали ценники на некоторые виды продовольственных товаров (сельдь, сыр, виноград белый, консервы - икра трески). А минеральная вода, пиво в торговом зале реализовывались в таре и в оберточных упаковках производителя.
Продукция с истекшим сроком годности снята с продажи, материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.
3 132
кость
Это ты кому написал? Мне?
гость
гость