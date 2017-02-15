Общество

44 минуты назад

В Липецке забраковали просроченные плюшки и лаваш

3 132
#просрочка #плюшки #лаваш
В Липецке забраковали просроченные плюшки и лаваш

В городе продолжают находить просрочку.

Накануне в ходе информационно-аналитического наблюдения в магазине на улице Шерстобитова в Липецке выявлены факты несоблюдения Правил продажи отдельных видов товаров №55.

Так, в продаже были хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности, а именно: плюшка сдобная (дата изготовления 09.02.2017г., срок годности 5 суток) и лаваш армянский тонкий (дата изготовления 09.02.2017г., срок годности 5 суток).

Также отсутствовали ценники на некоторые виды продовольственных товаров (сельдь, сыр, виноград белый, консервы - икра трески). А минеральная вода, пиво в торговом зале реализовывались в таре и в оберточных упаковках производителя.

Продукция с истекшим сроком годности снята с продажи, материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.
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#просрочка #плюшки #лаваш

Комментарии (3)

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кость

11 минут назад
гость,
Это ты кому написал? Мне?
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гость

21 минуту назад
Зайдите в светофор .вот где грязь !!
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гость

21 минуту назад
Зайдите в светофор .вот где грязь !!
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