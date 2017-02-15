Общество
44 минуты назад
Липчан просят сочинить цензурные частушки
Тема произведений — Масленица.
Конкурс частушек на тему Масленицы объявили в доме культуры «Матыра» в Липецке. Учреждение культуры просит участников присылать свои произведения, но исключительно цензурного содержания.
Подать свою заявку на конкурс малых стихотворных форм можно вплоть до 22 февраля. Темой частушек стала Масленица и все ее атрибуты — от блинов до матырских традиций ее празднования. Количество принимаемых от одного автора работ не ограничено. Определение и награждение победителей пройдет 26 февраля на площади дома культуры. Организаторы обещают подарки всем участникам.
Заявку можно направить в оргкомитет: электронная почта dkmatira@gmail.com, по факсу (4742) 43-94-61, принести в ДК «Матыра».
Подать свою заявку на конкурс малых стихотворных форм можно вплоть до 22 февраля. Темой частушек стала Масленица и все ее атрибуты — от блинов до матырских традиций ее празднования. Количество принимаемых от одного автора работ не ограничено. Определение и награждение победителей пройдет 26 февраля на площади дома культуры. Организаторы обещают подарки всем участникам.
Заявку можно направить в оргкомитет: электронная почта dkmatira@gmail.com, по факсу (4742) 43-94-61, принести в ДК «Матыра».
Виктор 2-28-14
На хрен батареи
Как платежку посмотрю
Сразу в архиреи
Судья
Виктор 2-28-14
Все права нам от и до
А на деле посмотрели
Им страну,нам "бельмандо"
Виктор 2-28-14
А народ не жалко
Вымираем потихоньку
Где же моя "палка"?
Виктор 2-28-14
Кто-то - на помойке
"Каждому своё пришло"
Забудемся в попойке
Виктор 2-28-14
Любит афоризмы
У народа нету денег
А он нам про клизмы