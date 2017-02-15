Общество

44 минуты назад

Липчан просят сочинить цензурные частушки

5 151
#Стихи #праздник #частушка
Липчан просят сочинить цензурные частушки

Тема произведений — Масленица.

Конкурс частушек на тему Масленицы объявили в доме культуры «Матыра» в Липецке. Учреждение культуры просит участников присылать свои произведения, но исключительно цензурного содержания.

Подать свою заявку на конкурс малых стихотворных форм можно вплоть до 22 февраля. Темой частушек стала Масленица и все ее атрибуты — от блинов до матырских традиций ее празднования. Количество принимаемых от одного автора работ не ограничено. Определение и награждение победителей пройдет 26 февраля на площади дома культуры. Организаторы обещают подарки всем участникам.

Заявку можно направить в оргкомитет: электронная почта dkmatira@gmail.com, по факсу (4742) 43-94-61, принести в ДК «Матыра».
5 151
#Стихи #праздник #частушка

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор 2-28-14

3 минуты назад
Разведу я костерок
На хрен батареи
Как платежку посмотрю
Сразу в архиреи
ответить

Судья

7 минут назад
Пока 1-ое, 2-ое и 3-ее место достаются Виктору 2-28-14. Ждём ещё конкурсантов!
ответить

Виктор 2-28-14

8 минут назад
Конституцию писали
Все права нам от и до
А на деле посмотрели
Им страну,нам "бельмандо"
ответить

Виктор 2-28-14

14 минут назад
Птичек жалко Королёву
А народ не жалко
Вымираем потихоньку
Где же моя "палка"?
ответить

Виктор 2-28-14

23 минуты назад
Кто-то жрёт блины с икрой
Кто-то - на помойке
"Каждому своё пришло"
Забудемся в попойке
ответить

Виктор 2-28-14

34 минуты назад
Королёв - наш губернатор
Любит афоризмы
У народа нету денег
А он нам про клизмы
ответить

Еще в рубрике

Липчане увидят красоты региона на выставке
#Выставка #фото #заповедник
Липчане увидят красоты региона на выставке

2 минуты назад

Общество
К акции «Покормите птиц!» подключились геронтолигические центры и психоневрологические интернаты
К акции «Покормите птиц!» подключились геронтолигические центры и психоневрологические интернаты

5 минут назад

Общество
Лекции об экологии проводят соцработники
#экология
Лекции об экологии проводят соцработники

8 минут назад

Общество