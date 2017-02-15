Воткнувшего нож в живот полицейского липчанина приговорили к 13 годам лишения свободы

41-летний Михаил Кораблин не признал своей вины.

Сегодня в областном суде прозвучал приговор по громкому уголовному делу, по которому обвиняемым в совершении кражи и нападению на сотрудника полиции прошёл 41-летний житель Липецка Михаил Кораблев. В то же время сам подсудимый признал вину лишь во взломе квартиры и отрицал нападение с ножом на сотрудника отдела уголовного розыска. Более того, он заявил о фальсификации доказательств своей вины тем самым сотрудником полиции, который и задержал его на месте совершения преступления.



По версии обвинения, днем 21 февраля Михаил Кораблев вместе с неустановленным сообщником вскрыл отмычками двери одной из квартир жилого дома по улице Водопьянова. Державшие связь по рациям преступники забрали из нее деньги и ценности на общую сумму 18 тысяч рублей, но с места преступления уйти успел только один из воров. Другого, Кораблева, лично задержал начальник отдела уголовного розыска ОП №7 УМВД РФ по Липецку Александр Трубицын. Сотрудник полиции предупредил подозреваемого о том, что он находится при исполнении служебных обязанностей, но тот не подчинился. Более того, выхватил нож и с криком: «Я тебя завалю!» пытался не менее семи раз нанести удары клинком в голову, грудь и живот стража правопорядка. Однако профессионально подготовленный сотрудник угро скрутил нападавшего и сдал приехавшему на вызов наряду. При досмотре у задержанного помимо похищенных из квартиры ценностей изъяли его личные обереги: иконку и поясок с молитвой.



В итоге Михаила Кораблева обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище») и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).



У стороны защиты - другое мнение. Так, выслушав произнесенное работником прокуратуры Владимиром Федяниным обвинительное заключение, Кораблев в начале судебного заседания заявил о полной своей невиновности (потом, поправленный адвокатом, подсудимый признал, что действительно незаконно проник в квартиру потерпевшей, но не успел вынести из нее ни одной вещи).



В ходе слушания уголовного дела подсудимый стоял на том, что все оно сфальсифицировано от начала до конца. Мол, мотивом обвинения его в краже и нападении на сотрудника правоохранительных органов было желание задержавшего его сотрудника полиции Трубицына, во-первых, выслужиться перед начальством, во-вторых, прикрытие незаконное применение им оружия ( полицейский оправдывал стрельбу из травматического пистолета в него убегавшего самозащитой).



Из слов адвоката подсудимого Анатолия Русина следовало, что его клиент незаконно проник в квартиру, в которой жила семья сотрудника областного управления уголовного розыска. На сработавшую скрытую сигнализацию первым подоспел одетый в штатское майор полиции Александр Трубицын, оказавшийся к тому же другом хозяина квартиры. По версии стороны защиты, далее дело обстояло так. Трубицын без какого-либо предупреждения открыл по убегавшему Кораблеву стрельбу из травматического пистолета (жена подсудимого в разговоре с корреспондентом GOROD48 сказала, что ее муж мог принять полицейского за грабителя), ранив его в спину и ноги. Потом, задержав Кораблева, он не передал его в отдел полиции, а стал фальсифицировать его вину. Во-первых, с задержанного сняли обувь и ею наставили следов во вскрытой квартире. Во-вторых, ему в карманы запихнули вещи из вскрытой квартиры: сотовый телефон и золотую подвеску, а также нож (который адвокат назвал перочинным и которым, по его словам, нельзя было причинить никому никакого вреда здоровью). Также Трубицын, по словам Кораблева, принуждал его сознаться в квартирной краже и взять на себя еще несколько нераскрытых аналогичных преступлений.



Процесс по уголовному делу начался в ноябре прошлого года. Сегодня в нем поставлена точка. Судья областного суда Владимир Чорненький приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание Кораблёв будет в ИК строгого режима.



Сторона защиты намерена оспорить приговор в Верховном суде РФ.