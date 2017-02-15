В 2018 году в войска прибудет полноценный выпуск лейтенантов

﻿Генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал об успешном решении кадровой проблемы в российской армии и оптимизации офицерских должностей.

В интервью газете «Известия», генерал-полковник отметил, что в данный момент кадровый вопрос полностью решен. Вместе с тем он признал, что проблемы действительно были. По словам Горемыкина, набор курсантов в военные вузы не прерывался, однако до недавнего времени было затруднительно укомплектовать все первичные офицерские должности.

Как рассказал Горемыкин, уже в 2018 году в Вооруженные силы прибудет первый за последние пять лет полноценный выпуск лейтенантов.

— В 2009–2012 годах в Вооруженных силах проводилось формирование так называемого «нового облика». Важное место в этой реформе занимала оптимизация офицерских должностей. Их численность стала меньше. Также отдельные должности офицерского состава были заменены должностями сержантов, старшин и даже стали гражданскими, — отметил генерал-полковник.

В связи с этим, отметил офицер, снизилась потребность в подготовке офицерских кадров, уменьшилось число курсантов в вузах. По некоторым специальностям, например, вообще не была предусмотрена воинская подготовка.

Однако сейчас, по словам Горемыкина, из-за привлечения по контракту офицеров из запаса удалось «закрыть брешь» в 7 тыс. военнослужащих. Генерал-полковник отметил, что все эти офицеры имеют такую же военную подготовку, такие же права и социальные гарантии, как и другие офицеры, проходящие военную службу по контракту.