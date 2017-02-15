Общество

55 минут назад

Библиотекари научат правильно чаевничать

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#Чай #книги #библиотека
Библиотекари научат правильно чаевничать

Мастер-классы устроят при книгохранилище для слепых.

Елецкий филиал липецкой областной специальной библиотеки для слепых решил совместить чтение книг и чаепитие. Как сообщают в учреждении, там стартует серия мероприятий «Чай пить-долго жить».

Первая встреча любителей книг и чая запланирована на 23 марта. Программа библиотечных чайных посиделок состоит из бесед, мастер-классов и викторин. Гостей мероприятия ждет рассказ об истории чая, правильной заварке, странах-поставщиках чая, особенностях чаепития у различных народов. Естественно, сотрудники библиотеки не могли оставить в стороне и книги: состоится чтение произведений на чайные темы и викторины на знание предмета.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов.
1 130
#Чай #книги #библиотека

Комментарии (1)

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...

10 минут назад
Я сегодня поймал чифириста. Запишите меня в СВП.....
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