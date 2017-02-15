Библиотекари научат правильно чаевничать

Мастер-классы устроят при книгохранилище для слепых.

Елецкий филиал липецкой областной специальной библиотеки для слепых решил совместить чтение книг и чаепитие. Как сообщают в учреждении, там стартует серия мероприятий «Чай пить-долго жить».



Первая встреча любителей книг и чая запланирована на 23 марта. Программа библиотечных чайных посиделок состоит из бесед, мастер-классов и викторин. Гостей мероприятия ждет рассказ об истории чая, правильной заварке, странах-поставщиках чая, особенностях чаепития у различных народов. Естественно, сотрудники библиотеки не могли оставить в стороне и книги: состоится чтение произведений на чайные темы и викторины на знание предмета.



Начало мероприятия запланировано на 10 часов.