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сегодня, 10:15

Липецкие рейсы задержаны из-за погоды

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#Погода #аэропорт
Липецкие рейсы задержаны из-за погоды

Сложно из города выбраться и прилететь сюда же.

Рейсы на Москвы и Санкт-Петербург в среду, 15 февраля, вылетят из Липецка с задержкой. Об этом сообщает аэропорт «Липецк».

Как стало известно GOROD48, пришлось значительно задержать вылет борта на столицу в аэропорт "Домодедово". Вместе 8:15 самолет поднялся в небо только в 9:00. Вместе с этим аналогичные проблемы и у вопроса прилета в Липецк: рейс из Москвы  на 9:15 задержан на час. Кроме того, планируемый на 11:15 взлет самолета на Санкт-Петербург решили перенести на 12:15.

Напомним, что с вечера 14 февраля часть европейской части России находится во власти снегопада. По сообщению ГУ МЧС по Липецкой области, февральские снежные бури в нашем регионе будут царить до вечера среды.
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#Погода #аэропорт

Комментарии (2)

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Алкаш

9 минут назад
Ни бухнуть ,не полетать ((((
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читатели

сегодня, 10:27
уберите новую версию сайта, старый проще и понятней
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