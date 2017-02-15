Липецкие рейсы задержаны из-за погоды

Сложно из города выбраться и прилететь сюда же.

Рейсы на Москвы и Санкт-Петербург в среду, 15 февраля, вылетят из Липецка с задержкой. Об этом сообщает аэропорт «Липецк».



Как стало известно GOROD48, пришлось значительно задержать вылет борта на столицу в аэропорт "Домодедово". Вместе 8:15 самолет поднялся в небо только в 9:00. Вместе с этим аналогичные проблемы и у вопроса прилета в Липецк: рейс из Москвы на 9:15 задержан на час. Кроме того, планируемый на 11:15 взлет самолета на Санкт-Петербург решили перенести на 12:15.



Напомним, что с вечера 14 февраля часть европейской части России находится во власти снегопада. По сообщению ГУ МЧС по Липецкой области, февральские снежные бури в нашем регионе будут царить до вечера среды.