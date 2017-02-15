Экономика

сегодня, 10:13

Ипотека в Липецкой области стала доступнее

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#ипотека
Ипотека в Липецкой области стала доступнее

На 0,1% снизился за два года в Липецкой области уровень рекомендуемого семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, и составил 62,4 тыс. рублей.﻿

В целом по стране размер аналогичного рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита снизился по сравнению с 2014 годом на 2,8%, или 2,2 тыс. рублей, и составил 73,1 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй в своем исследовании. 

Снижение суммы рекомендованного семейного дохода отмечено более, чем в 50 регионах. Наибольшая динамика зафиксирована в Чукотском автономном округе (-21,2%), Астраханской (-15,4%) и Воронежской (-14,7%) областях. В то же время значительный рост был в Калмыкии (+29,8%), Дагестане (+21,8%) и Северной Осетии-Алании (+21,4%). В Липецкой области уровень рекомендуемого семейного дохода в Липецкой области в 2014 году составил 62,4 тыс. рублей, или на 0,1% меньше, чем в 2014 году (62,5%). 

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный экспертами НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

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#ипотека

Комментарии (2)

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Саша

28 минут назад
Зачем иметь жилье в Липецке? Работы достойной нет все равно. Дыра дырой... Лет 6 назад уехал в Москву и не жалею, уже живу в собственной квартире
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фромлипецк

38 минут назад
При средней зарплате 24 тысячи ипотека недоступна большей части населения Липецкой области.
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