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Чиновники открыли охоту на технический спирт
В апреле 2017 года Росалкогольрегулирование (РАР) объявит конкурс на проведение исследования характеристик компонентов синтетического этанола, которое позволит обнаруживать его присутствие в алкогольных напитках. На исследование готовы выделить до 5,5 млн рублей.
«Наличие такой методики позволит определять незаконное применение синтетического спирта в любых видах алкогольной продукции», — пояснили в РАР.
Речь идет об обнаружении в напитках технического этилового спирта, полученного химическим способом, а не из пищевого сырья. Использовать его в напитках запрещено, однако соблюдение нормы практически не контролируется, поскольку существующие способы поиска «синтетики» либо слишком дороги, либо недостаточно точны.