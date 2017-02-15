Столичные артисты стали фанатами Липецка

Мужской квартет выступил в городе металлургов.

Мужской квартет вокалистов «PER4MEN» в своей официальной группе в социальной сети сделал признание после посещения Липецка. В городе металлургов артисты выступили накануне.- Это было супер! Липецк, мы твои фанаты!!! - указано в сообщении по завершении концерта.Заметим, что в Липецке столичных вокалистов ожидал почти полный зал: артисты сами следили за заполняемостью зала. В концертном зале «Унион» ребята из «PER4MEN» представили с два десятка своих лучших номеров.