сегодня, 10:02
Столичные артисты стали фанатами Липецка
Мужской квартет выступил в городе металлургов.
- Это было супер! Липецк, мы твои фанаты!!! - указано в сообщении по завершении концерта.
Заметим, что в Липецке столичных вокалистов ожидал почти полный зал: артисты сами следили за заполняемостью зала. В концертном зале «Унион» ребята из «PER4MEN» представили с два десятка своих лучших номеров.
Кажется, аншлаг! Уже завтра, в день святого Валентина, двадцатка лучших хитов в Липецке. А в начале программы сюрприз: оперное попурри "От Верди до Чайковского". #липецк #липецкаяфилармония #crossover #opera #vocal #квартет #per4men #кроссовер #классическийкроссовер #бойзбэнд #ildivo #перфомен #Music #tenor #YouTube #instamusic #operapop #concert #popopera #липецкаяфилармония #makelovenotwar #14февраля #афиша #деньвлюбленных #деньсвятоговалентина #февраль