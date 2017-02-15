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сегодня, 10:02

Столичные артисты стали фанатами Липецка

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#Фото #концерт #признание
Столичные артисты стали фанатами Липецка

Мужской квартет выступил в городе металлургов.

Мужской квартет вокалистов «PER4MEN» в своей официальной группе в социальной сети сделал признание после посещения Липецка. В городе металлургов артисты выступили накануне.

- Это было супер! Липецк, мы твои фанаты!!! - указано в сообщении по завершении концерта.



Заметим, что в Липецке столичных вокалистов ожидал почти полный зал: артисты сами следили за заполняемостью зала. В концертном зале «Унион» ребята из «PER4MEN» представили с два десятка своих лучших номеров.

Кажется, аншлаг! Уже завтра, в день святого Валентина, двадцатка лучших хитов в Липецке. А в начале программы сюрприз: оперное попурри "От Верди до Чайковского". #липецк #липецкаяфилармония #crossover #opera #vocal #квартет #per4men #кроссовер #классическийкроссовер #бойзбэнд #ildivo #перфомен #Music #tenor #YouTube #instamusic #operapop #concert #popopera #липецкаяфилармония #makelovenotwar #14февраля #афиша #деньвлюбленных #деньсвятоговалентина #февраль

Публикация от Per4men (@per4men)


313
#Фото #концерт #признание

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