На Масленицу в Липецке выберут лучшее чучело

10 самых оригинальных кукол выставят на интернет-голосование.

Как сообщает администрация Нижнего парка, детский парк объявил конкурс на самую оригинальную, маленькую масленичную куклу «Маслена».



Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать оригинальную масленичную куклу, подписать свою работу и принести ее по адресу ул. Ленина 31а (офис МАУК «Нижний парк»)



20 февраля 10 самых оригинальных кукол будут выложены для голосования в группе «Парки 48». Автор «Маслены», которая наберет наибольшее количество голосов будет награжден 26 февраля в 14 часов детском парке.