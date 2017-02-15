Культура

сегодня, 10:04

На Масленицу в Липецке выберут лучшее чучело

5 323
#Масленица #парк #чучело
На Масленицу в Липецке выберут лучшее чучело

10 самых оригинальных кукол выставят на интернет-голосование.

Как сообщает администрация Нижнего парка, детский парк объявил конкурс на самую оригинальную, маленькую масленичную куклу «Маслена». 

Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать оригинальную масленичную куклу, подписать свою работу и принести ее по адресу ул. Ленина 31а (офис МАУК «Нижний парк») 

20 февраля 10 самых оригинальных кукол будут выложены для голосования в группе «Парки 48». Автор «Маслены», которая наберет наибольшее количество голосов будет награжден 26 февраля в 14 часов детском парке.
5 323
#Масленица #парк #чучело

Комментарии (5)

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У НАС ОДНО ЧУЧЕЛО

2 минуты назад
СКАЖИТЕ КАК ЕГО ЗОВУТ- О-ЛЕ- ПЕ-ТРО
ответить

Чучело

сегодня, 10:26
Выбери меня!
ответить

там

6 минут назад
олька петровна в отставку не собирается
ответить

циркачу

25 минут назад
у,
шифроваться начал, бездарь и подсадная утка?
ответить

у

сегодня, 10:12
нас уже есть лучшая-147 процентов
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