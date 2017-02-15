В Липецке вспоминают воинов-интернационалистов

На площади Героев проходит митинг в честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Сегодня на площади Героев у памятника скорбящим матерям проходит памятный митинг, посвященный очередной годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.На митинге присутствуют ветераны афганской войны, представители общественных организаций офицеры запаса, вдовы и матери погибших в ДРА бойцов, депутаты и чиновники, спикер городского парламента и мэр.Выступая перед собравшимися почтить память погибших в Афганистане и в других локальных конфликтах, руководитель «Боевого братства» Валентин Сонин отметил, что важно не забывать подвигов бойцов, выполнявших боевые задачи на дальних рубежах, и за границами Родины, и воспитывать на их героизме подрастающее поколение. Отметил Валентин Сонин и то, что последнее время подвиги советских и российских воинов-интернационалистов пытаются низвести до ничтожности, а самих бойцов обвинять чуть ли не в военных преступлениях. Офицер предположил, что это делается для того, чтобы отбить у России желание защищать свои интересы и своих граждан, где бы то ни было. Но, Россия, будет поступать так, как согласуется с ее интересами и защищать свои интересы в любой точке планеты, как поступали всегда.- Если будет надо, мы все повторим, а кто сунется к нам, по зубам дадим! - сказал Сонин.Выступил перед липчанами на площади у мемориала и начальник липецкого авиагарнизона Юрий Сушков, который в небе Афганистана выполнял боевые задачи на МиГ-23.- Служил на военных аэродромах Кандагар, Баграма, Шинданда. Основными нашими задачами были - нанесение штурмовых ударов по противнику, поддержка с воздуха наших войск при передвижении, при выполнении боевых операций. Все офицеры выполнили свой долг с честью, с гордостью за оружие и мощь нашего государства. Этот день памяти зародился в афганском братстве, но сегодня в нашем строю стоят и участники других конфликтов за пределами нашей Родины. И наша задача сегодня, зная, какое грязное и неблагородное дело – война, не только стоять в этом строю, 15 февраля, но в течение всей своей жизни помнить наших погибших друзей. Надо рассказывать в школах и институтах об этом нашим детям, чтобы они понимали, какая сильная сегодня армия, какие великие дела мы можем делать во благо нашей Родины, чтобы они понимали, что надо делать, чтобы не допустить этой грязи и смерти, которые несет война.Традиционно к памятнику скорбящим матерям участники митинга возложили цветы, а священник отслужил молебен.В боевых действиях в Афганистане принимали участие 2740 липчан, 72 из них погибли, 60 вернулись с той войны инвалидами.