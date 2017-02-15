Музей пополнился раритетами

60 экспонатов – это результат поисковой деятельности легендарного экспедиционного клуба «Неунываки».

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в преддверии Дня защитника Отечества в учреждении дополнительного образования «Калейдоскоп» состоялась передача экспонатов из Музея Боевой славы экспедиционного клуба «Неунываки» имени В. Ширяева в музей главного областного управления УФСИН России по Липецкой области Управления Федеральной службы исполнения наказаний Липецкой области. Красноармейские книжки, удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», нагрудные знаки «Отличный танкист», «Гвардия», медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», советский эбонитовый медальон, гранаты, гильзы, ящики для патронов, эмалированная кружка зеленого цвета, алюминиевые ложки, – 60 экспонатов подготовил к передаче педагог-организатор «Калейдоскопа» Владимир Татарников. Эти бесценные находки – результат поисковой деятельности легендарного экспедиционного клуба «Неунываки», который с 1973 года возглавляет Владимир Федорович. – Доброй традицией стала безвозмездная передача воинских раритетов из фонда Музея боевой славы экспедиционного клуба «Неунываки», –рассказывает директор «Калейдоскопа» Татьяна Александрова. - Бесценные находки были переданы в дар Липецкому областному краеведческому музею, музею народного и декоративно-прикладного искусства, музеям образовательных учреждений города Липецка и Липецкой области. Кроме того, они выставлены в музее под открытым небом в Парке Победы. По словам представителей управления Федеральной службы исполнения наказаний, теперь в музее УФСИН России по Липецкой области можно будет увидеть подлинные предметы быта, письма с фронта, карты, памятные награды и другие экспонаты, найденные во время экспедиций по всей России в местах, где проходили бои.