В Липецкой области в 2016 году взяли на 10% меньше кредитов, чем годом ранее

Впрочем, на 60% возросло кредитование предприятий АПК.

В 2016 году банковская система Липецкой области прокредитовала юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 119,3 млрд рублей, - сообщили GOROD48 в ГУ областного отделения Банка России по ЦФО. Несмотря на снижение общих объемов кредитования по сравнению с 2015 годом (на 9,9%), в большинстве видов экономической деятельности отмечался рост объемов кредитования. Так, благодаря программам господдержки (возмещение процентных ставок за счет бюджетных средств) наибольший объем кредитования приходился на предприятия сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, которые получили кредитов на сумму 42,8 млрд рублей, или на 59,8% больше, чем в 2015 году. Увеличение объемов кредитования также отмечено в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - субъектам предпринимательства выдано кредитов на 15,6 млрд рублей (+ 1,1% по сравнению с 2015 годом), строительстве (+ 7,3%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (+ 50%), транспорте и связи (+ 36%). Объем кредитования предприятий малого и среднего бизнеса за 2016 год увеличился на 19,2% - до 33,6 млрд рублей. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями заемщикам - юрлицам и ИП, уменьшилась на 8%, составив к началу текущего года 118,1 млрд рублей.