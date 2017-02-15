38-летний пешеход погиб под колесами «Фольксвагенa»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 февраля в Липецке в 15.30 на улице Ударников 23-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ – 390902» сбил тринадцатилетнего подростка. Пострадавший подросток с различными травмами госпитализирован в ЛОДКБ.

В Добровском районе на автодороге «Липецк – Чаплыгин» 46-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Туарег» допустил наезд на 38-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В Лебедяни на улице Елецкой 21-летний неработающий водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21123» не выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Хендэ-Солярис» под управлением 38-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-21123» и водитель автомобиля «Хендэ-Солярис», оба госпитализированы в ГУЗ «Данковская МРБ».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1101 нарушение ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 65, детских удерживающих устройств -9, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 52.