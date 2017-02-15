Происшествия
сегодня, 08:22
36-летнему мужчине перерезали горло
Убийство было совершено во время игры в карты.
14 февраля в селе Ведное Чаплыгинского района обнаружили труп 36-летнего местного жителя. Мужчине перерезали горло.
Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы найти возможного убийцу - по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний ранее судимый за угон односельчанин погибшего.
По версии следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились во время игры в карты. В ходе конфликта 26-летний рецидивист схватил нож и перерезал горло собутыльника.
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы найти возможного убийцу - по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний ранее судимый за угон односельчанин погибшего.
По версии следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились во время игры в карты. В ходе конфликта 26-летний рецидивист схватил нож и перерезал горло собутыльника.
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Владимир