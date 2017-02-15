36-летнему мужчине перерезали горло

Убийство было совершено во время игры в карты.

14 февраля в селе Ведное Чаплыгинского района обнаружили труп 36-летнего местного жителя. Мужчине перерезали горло.



Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы найти возможного убийцу - по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний ранее судимый за угон односельчанин погибшего.



По версии следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились во время игры в карты. В ходе конфликта 26-летний рецидивист схватил нож и перерезал горло собутыльника.



Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

