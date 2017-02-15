Происшествия

сегодня, 08:22

36-летнему мужчине перерезали горло

1 1509
#убийство
36-летнему мужчине перерезали горло

Убийство было совершено во время игры в карты.

14 февраля в селе Ведное Чаплыгинского района обнаружили труп 36-летнего местного жителя. Мужчине перерезали горло.

Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы найти возможного убийцу - по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний ранее судимый за угон односельчанин погибшего.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились во время игры в карты. В ходе конфликта 26-летний рецидивист схватил нож и перерезал горло собутыльника.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 
1 1509
#убийство

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир

сегодня, 08:51
Это как это так? У него гон, а его осудили? Сранно, очень сранно.
ответить

Еще в рубрике

38-летний пешеход погиб под колесами «Фольксвагенa»
#авария #ДТП
38-летний пешеход погиб под колесами «Фольксвагенa»

54 минуты назад

Происшествия
На улице Первомайской выгорела квартира
#пожар
На улице Первомайской выгорела квартира

сегодня, 08:13

Происшествия
В Липецке расследуют странную смерть контрактника
#гибель #военнослужащий #
В Липецке расследуют странную смерть контрактника

вчера, 20:34

Происшествия