Глава Липецка оценил освещенность улиц и магистралей вечернего города

﻿Объезд вечернего города вместе с заместителями и руководителями профильных структурных подразделений администрации провел глава Липецка Сергей Иванов с целью оценить освещенность улиц и магистралей, а также их внешний вид в темное время суток.

Особые нарекания вызвал въезд в город со стороны Чаплыгинского шоссе, где светлых пятен откровенно недостаточно. Немногим лучше выглядит улица Баумана, которая в перспективе будет реконструирована. В будущем предполагается не только расширение дороги, но и благоустройство прилегающей территории, модернизация сетей наружного освещения.

Особое внимание в ходе объезда уделялось архитектурной подсветке зданий, которая может заметно украсить вечерний город, освещенности торговых центров, упорядочению размещения световой наружной рекламы.

Кроме того в ходе выездного совещания обсуждалась возможность заключения инвестиционного энергосервисного контракта, задача которого сделать наружное освещение города более экономичным, эффективным и в то же время ярким, сообщает пресс-служба администрации Липецка.