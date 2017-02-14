Сильнейшие рукопашники Тамбовской области живут… в Липецке

Наши бойцы завоевали два десятка медалей в открытом первенстве соседнего региона.

Спортсмены федерации рукопашного боя Липецкой области успешно выступили в открытом первенстве Тамбовской области по рукопашному бою.

Это первенство являлось плановым для спортсменов федерации, возглавляемой Андреем Пономаревым в рамках подготовки к первенству ЦФО России. Наши бойцы сражались с представителями клубов и федераций регионов Черноземья, представляющих Общероссийскую федерацию рукопашного боя.

Бои получились очень напряженными и яркими, Липчане, как обычно, не ударили «лицом в грязь» - домой, во дворец спорта «Динамо» в известную школу боевых искусств Игоря Воротынцева, они привезли 10 медалей «золотого» достоинства, 3 – «серебряного» и 6 – «бронзовых» медалей.

Как всегда мощно «отработали» Илья Полубоярцев, Сергей Бутов, Александр Соколов, Ильяс Тешаев, не оставив своим соперникам никаких шансов и одержав во всех боях досрочные победы.

Показали свое мастерство и представительницы «слабого» пола. «Золотыми» медалистками стали Валерия Литвинцева и Елизавета Оськина. Причем, бои у девушек были не менее трудными, чем у юношей, а иногда и превосходили их по накалу.

Соревнования проводились в один день и, т.к., было более 250 участников, поэтому бои закончились поздно вечером.

Победители соревнований: Александр Соколов, Сергей Бутов, Сергей Селиверстов, Илья Полубоярцев, Осман Тахран, Ильяс Тешаев, Евгений Луценко, Михаил Полозов, Елизавета Оськина, Валерия Литвинцева; вторые места: Павел Козадеров, Кирилл Жбанов, Алина Титова; третьи места: Даниил Черкасов, Андрей Красиньков, Сергей Хомутков, Савелий Гурьев, Максим Паршин, Виктория Пономарева.