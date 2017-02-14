Липецкого бойца смог остановить только гигант-чемпион мира по каратэ (ФОТО)

Наши спортсмены в Краснодаре завоевали «золото», «серебро» и «бронзу».

Липецкие каратисты привезли домой три медали из Краснодара с крупных соревнований «Кубок-Кубани-2017» по кекусин-кан среди взрослых, юношей и юниоров и «открытого татами» для самых маленьких бойцов 8-11 лет.

Владислав Цветков (16-17 лет, вес свыше 70 кг) в поединке за выход в финал взял верх над хозяином татами, что непросто в любом виде единоборств.

Лишь в финале нашего бойца остановил Павел Швец из Ставропольского края, который всего два месяца назад – в декабре 2016 стал победителем первенства мира. К тому же соперник оказался на десять килограммов тяжелее липчанина, что создало ему дополнительное преимущество. В итоге Цветков занял второе место.



Владислав Цветков и его тренер Дина Чернухина.



Юный Павел Тятькин (12-13 лет, свыше 55 кг) одержал три победы и в итоге стал «бронзовым» призером. Причем в первом бою он победил соперника из Краснодарского края, который был на 20 кг (т.е. в полтора раза!) тяжелее липчанина.







Безоговорочную победу во всех поединках одержала Дарья Токарева (девочки 8-9 лет, до 30 кг) и стала победительницей «открытого татами».







Как рассказала GOROD48 тренер спортсменов Дина Чернухина, соревнования в Краснодаре получились очень представительными и собрали около 300 спортсменов из таких регионов, как Ставропольский и Краснодарский край, Адыгея, Абхазия, Дагестан, Московская, Липецкая, Курская, Тамбовская, Самарская, Иркутская области, ЯНАО, а также привлекли сборную Казахстана.







Результатом своих учеников, добывших «золото», «серебро» и «бронзу», тренер осталась довольна.

- Мы в четвертый раз принимаем участие в традиционных соревнованиях в Краснодаре, - сказала Дина, - На трех предыдущих турнирах завоевывали по две медали, а теперь – на одну больше, то есть имеется прогресс. К тому же любая победа или поражение - это опыт, который учит и помогает исправить ошибки и недочеты в дальнейшем.





