Общество

сегодня, 17:21

Судебные приставы провели разъяснительную работу в… поликлиниках

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#УФССП #приставы.
Судебные приставы провели разъяснительную работу в… поликлиниках

Прямо в коридорах посетителям рассказали о "банке данных исполнительных производств".

Посетители медицинских учреждения Долгоруковского района не думали и не гадали, что кроме врачей им придется пообщаться еще и с судебными приставами.

Сотрудники Долгоруковского районного отдела судебных приставов провели информационные акции в поликлиниках с посетителями и медицинским персоналом. На этих встречах они рассказали о «Банка данных исполнительных производств» и учили им пользоваться.

В «Банке данных» можно узнать о наличии возбужденных в отношении гражданина исполнительных производств, но и, не выходя из дома, оплатить имеющуюся задолженность без посещения отдела судебных приставов. Приставы предупредили, что во избежание негативных последствий при покупке любого движимого и недвижимого имущества необходимо использовать электронный сервис, чтобы не приобрести вместе с долгожданной покупкой чужие долги.

В ходе встречи продемонстрирована возможность работы приложения для мобильных устройств и приложений для социальных сетей.

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#УФССП #приставы.

Комментарии (2)

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Факт

34 минуты назад
В сортирах надо лекции проводить там многие прячутся неплательщики
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блям

сегодня, 17:31
Замечательный почин. Ждём теперь приставов в кинотеатрах, общественных туалетах и на дискотеках.
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