Судебные приставы провели разъяснительную работу в… поликлиниках

Прямо в коридорах посетителям рассказали о "банке данных исполнительных производств".

Посетители медицинских учреждения Долгоруковского района не думали и не гадали, что кроме врачей им придется пообщаться еще и с судебными приставами.

Сотрудники Долгоруковского районного отдела судебных приставов провели информационные акции в поликлиниках с посетителями и медицинским персоналом. На этих встречах они рассказали о «Банка данных исполнительных производств» и учили им пользоваться.

В «Банке данных» можно узнать о наличии возбужденных в отношении гражданина исполнительных производств, но и, не выходя из дома, оплатить имеющуюся задолженность без посещения отдела судебных приставов. Приставы предупредили, что во избежание негативных последствий при покупке любого движимого и недвижимого имущества необходимо использовать электронный сервис, чтобы не приобрести вместе с долгожданной покупкой чужие долги.

В ходе встречи продемонстрирована возможность работы приложения для мобильных устройств и приложений для социальных сетей.