Проверка заставила снизить цену на гречку со 100 до 65 рублей

Частные предприниматели пересматривают политику.

При проведении мониторинга цен в Лебедянском районе Липецкой области был зафиксирован максимальный уровень цен на некоторые виды социально значимых продуктов питания. В результате проведенной работы по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на социально значимые продукты питания частными предпринимателями было принято решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен.



В результате цены были снижены: в магазине посёлка Сахарный завод - на 9 наименований из 18: крупа гречневая со 100,00 руб./кг до 65,005 руб./0,8кг, рис шлифованный круглозерный с 68,75 руб./кг до 41,00 руб./0,9кг, пшено фасованное с 40,00 руб./кг до 24,00 руб./0,8кг, мука пшеничная в/с местного производства с 65,00 руб./2кг до 56,00 руб./2кг, мука пшеничная в/с местного производства с 37,00 руб./1кг до 32,00 руб./кг, соль поваренная пищевая с 17,00 руб./кг до 11,00 руб./кг, – рыба мороженая неразделанная скумбрия (500 гр.+) с 187,00 руб./кг до 162,00 руб./кг, вермишель спагетти в/с группы «в» местного производства с 28,00 руб./0,45кг до 22,00 руб./0,45кг, – масло подсолнечное рафинированное с 88,88 руб./1л до 73,00 руб./0,9л, в магазине села Большое Попово - на 5 наименований: крупа гречневая с 86,00 руб./кг до 80,00 руб./кг, рис шлифованный круглозерный с 62,50 руб./кг до 53,85 руб./кг, пшено фасованное с 62,50 руб./кг до 26,25 руб./кг, куры замороженные местного производства со 146,00 руб./кг до 130,00 руб./кг, соль поваренная пищевая с 12,00 руб./кг до 11,00 руб./кг.